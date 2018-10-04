Названа новая опасность заменителей сахара

Ученые Университета имени Бен-Гуриона пришли к выводу, что сахарозаменители вредны для микрофлоры кишечника. Об этом сообщает издание Science Alert.



В ходе эксперимента исследователи оценили влияние искусственных подсластителей (в том числе аспартама, сукралозы, неотама, адвантама, ацесульфама и сахарина) на различные штаммы генетически модифицированных кишечных палочек (Escherichia coli), способных к биолюминесценции. При контакте с токсичными веществами происходит усиление или ослабление светового сигнала. Результаты показали, что сахарозаменители препятствовали росту и размножению микроорганизмов.



Ингибирование биолюминесценции происходило при воздействии сукралозы в таких концентрациях, как 1 миллиграмм на миллилитр (мг/мл) для штамма TV1061, 50 мг/мл (для DPD2544) и 100 мг/мл (для DPD2794). Неотам также подавлял испускание света в DPD2544 при 2 мг/мл. Индукция биолюминесценции наблюдалась в случае воздействия сахарина на TV1061 (5 мг/мл) и DPD2794 (та же концентрация). Аспартам вызывал испускание света у DPD2794, а ацесульам — у DPD2794 при концентрации 4 и 10 мг/мл, соответственно.



По мнению ученых, употребление в день пары чашек кофе и других напитков с искусственными подсластителями может оказать вредное воздействие на кишечные бактерии. Хотя исследователи утверждают, что токсический эффект не доказан, изменения в микрофлоре могут отрицательно сказаться на здоровье человека.

