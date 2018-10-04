Путин назвал Скрипаля подонком

Путин назвал Скрипаля подонком

Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком.

«Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — сказал президент.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. 5 сентября Лондон назвал обвиняемых в преступлении. По версии Британии, это два офицера ГРУ, работавшие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.