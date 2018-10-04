Путин назвал Скрипаля подонком

Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком.



«Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — сказал президент.



4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. 5 сентября Лондон назвал обвиняемых в преступлении. По версии Британии, это два офицера ГРУ, работавшие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.

