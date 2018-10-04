Грузовик с 650 кг кокаина во Франции оказался не украинским, а голландским

Власти во Франции опровергли сообщения СМИ о задержании двух голландцев на грузовике, который якобы зарегистрирован в Украине, и в котором перевозили кокаин.



Об этом сообщил BFMTV.



Как уточнило издание, в среду стало известно, что таможенники задержали вблизи Тулузы двух финов на грузовике, который зарегистрирован в Нидерландах.



Он направлялся в Финляндию из Испании. Кокаин весом 650 кг был спрятан в 50 свертках среди замороженной рыбы.



Стоимость находки - около 52 миллионов евро.

