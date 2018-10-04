Разведка: Российское командование готовит войска на Донбассе к наступлению

Командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск на Донбассе к ведению наступательных действий. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.



«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий. В частности, на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонним оперативно-стратегическим командно-штабным учением войск Южного военного округа ВС РФ, на оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ», – отметил он.



В то же время, по словам Гуцуляка, в районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода в наступление.



«Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край, произошел очередной случай открытия т.н. «дружественного огня», что привело к гибели двух российских военнослужащих. Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов, обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях», – подытожил он.

