Комитет ВР поддержал снятие неприкосновенности с Дунаева

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с нардепа от «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева и направил этот вопрос на рассмотрение парламента. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный прокурор Юрий Луценко после участия в заседании комитета, передает «Украинская правда».



По его словам, окончательное решение, отменять ли иммунитет Дунаеву и позволять ли правоохранителям его привлечение к уголовной ответственности, уже будет принимать Верховная Рада.



Напомним, 18 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.



