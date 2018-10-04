Лавров: странам при решении по "Северному потоку - 2" надо учитывать репутацию поставщика

Европейские страны должны принимать решение по газопроводу "Северный поток - 2" исходя из национальных интересов и надежности поставщика. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.



"Мы исходим из того, что европейские страны будут принимать решения о целесообразности или нецелесообразности своего участия в том или ином проекте на основе сравнения конкурентных преимуществ того или иного поставщика, - отметил Лавров. - Эти конкурентные преимущества у России имеются, о них хорошо известно. Если все основные страны ЕС будут руководствоваться экономическими интересами своей страны, а не учитывать и не руководствоваться навязываемыми извне политизированными подходами, уверен, что это будет к выгоде всех европейских стран".



