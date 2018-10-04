Сытник: НАБУ вышло на финишную прямую расследования по делу Роттердам+

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщают, что получили экономический ответ о безосновательности применения формулы "Роттердам+", однако после экспертизы смогут принять окончательное решение в этом деле. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Что касается этого дела... Установлена сумма незаконно взысканных, фактически полученных средств в результате необоснованного применения этой формулы. Эта сумма составляет 15 миллиардов гривен", - сказал Артем Сытник на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.



Он также подчеркнул, что назначение экспертизы необходимо в деле, где есть конкретная сумма убытков. Также, по его словам, в этом производстве есть ряд международно-правовых поручений. "Ответы на них также будут влиять на окончательное решение", - отметил Сытник.



Он подытожил: "Работа проведена, фактически мы сейчас на финальной стадии до принятия окончательного решения".



Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+".

