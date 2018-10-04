Суд отказался взять под стражу главреда "Страны" Игоря Гужву

3 октября Шевченковский районный суд города Киева отказал прокуратуре в изменении меры пресечения главреду "Страны" Игорю Гужвы и взятии его под стражу. Об этом сообщается на официальной странице суда в соцсети. Отметим, что ходатайство с требованием изменить взять Гужву под стражу прокуратура подала сразу после того, как Австрия предоставила журналисту политическое убежище.

Сам главный редактор "Страны" считает, что это ответ украинских властей на это решение.



"Вот тут многие думали-гадали чем ответят украинские власти на решение Австрии о предоставлении мне убежища, - написал на своей странице в Facebook Игорь Гужва. - Некоторые предполагали, что вышлют, например, австрийского посла или же пошлют ноту протеста от имени МИДа. Но на Банковой решили ответить в своем изящном стиле. Прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о ... взятии меня под стражу по сфабрикованному делу о вымогательстве. Рассматривать хотят уже сегодня. Торопятся, видимо, с "ответкой". Ну а на самом деле это еще раз подтверждается обоснованность решения Австрии о предоставлении мне убежище. Украинские власти четко дают понять, что намерены бросить меня в тюрьму по политически мотивированному делу. Впрочем, после убежища все эти потуги - лишь приступы бессильной злобы".



Адвокат главреда "Страны" Андрей Смирнов отметил, что защитникам и самому Гужве ходатайство не предоставили.



Напомним, летом 2017 года Игорь Гужва был взят под стражу по сфабрикованному делу о вымогательстве. Позже вышел на свободу после внесения залога. В январе руководитель "Страны" смог выехать в Австрию - у него закончилась мера пресечения.



Также сообщалось, что в виду политического давления и постоянных угроз Игорь Гужва попросил в Вене политического убежища и получил его 1 октября.



