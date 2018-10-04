Посол США: Трамп ясно дал понять, что настроен на улучшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что настроен на улучшение двухсторонних отношений с Россией. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман. Текст комментария посла в связи с годовщиной его работы в России размещен на странице посольства в Facebook.



"Президент моей страны предельно ясно дал понять, что настроен на улучшение двусторонних отношений и прилагает усилия для достижения этой цели, - сказал Хантсман. - У него уже состоялась крайне важная двусторонняя встреча с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Хельсинки".



"Но улучшение этих отношений сопровождается определенными ожиданиями, - продолжил дипломат. - И мы очень и очень четко говорим о том, что должно быть сделано: невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в этом году, урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине, где нарушение международного права восходит еще к 2014 году. Самое важное, что мы можем сделать в ближайшие месяцы - это выстраивать доверие, выстраивать доверие так, чтобы мы могли сесть вместе за стол переговоров".



