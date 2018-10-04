"Оппозиционный блок" не будет голосовать за языковые законопроекты

Нардепы из Оппозиционного блока не будут голосовать за языковые законопроекты, которые парламентарии рассмотрят 4 октября. Об этом журналистам заявил сопредседатель Оппоблока Юрий Бойко, сообщает официальный сайт политсилы.



Он считает, что муссирование языкового вопроса – это продолжение предвыборной кампании действующего президента. "Потому что чем хуже живут люди, чем выше тарифы, чем больше растут цены, чем меньше зарплаты и пенсии, тем больше появляется вот таких законопроектов, которыми пытаются отвлечь внимание общества", - сказал Бойко.



По его словам, в данных законопроектах присутствует очень большая коррупционная составляющая. "Один из законопроектов предусматривает создание четырех "контор" - начиная с комиссии по языку и заканчивая языковыми инспекторами по всей стране. Учитывая уровень коррупции нынешнего режима, все они будут собирать взятки за выдачу тех или иных справок. Поэтому мы категорически против этого", - подчеркнул Юрий Бойко.



Он считает, то эти законопроекты ведут к дальнейшему расколу общества. "Они совершенно не нужны людям. Люди должны общаться на том языке, на котором они привыкли. Эти законы противоречат Европейской хартии региональных языков, которая ратифицирована Украиной. Это просто пиар-кампания президента, и мы не хотим принимать в этом участие, - резюмировал Бойко.



Ранее "Страна" изучала какие законопроекты по языку готовят к принятию в Раде. В целом они предусматривают тотальную украинизацию многих сфер жизни граждан.



Среди прочего, в них предусмотрено создание такого органа, как Уполномоченный по защите государственного языка, при котором будут работать языковые инспекторы, имеющие право выписывать штрафы за нарушение языковой политики. То есть, грубо говоря, за использование русского и других языков нацменьшинств там, где предписано использовать украинский.



Опрошенные "Страной" эксперты считают высокими шансы на принятие в парламенте нового языкового законодательства. По мнению политологов, этот документ нужен главе государства для продолжения избирательной кампании, в которой он позиционирует себя, как "главный патриот Украины".



