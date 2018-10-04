Сиярто: Киев свел "на нет" хорошие контакты между Украиной и Венгрией

Действия Киева в отношении венгерского национального меньшинства испортили существовавшие прежде хорошие отношения между Украиной и Венгрией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мое включение в список [на сайте "Миротворец"] - это не проблема, - сказал он.

- Намного большая проблема заключается в том, что принятый на Украине закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, до сих пор не изменен". "Несмотря на то, что мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Киевом, президент и правительство Украины свели на нет хорошие контакты между нашей страной и Украиной", - указал Сийярто.



Он также отметил, что права проживающих на Украине этнических венгров постоянно нарушаются. "Ббольшая беда заключается в том, что права венгерского населения на Украине постоянно нарушаются", - сказал министр.



Сийярто также отметил, что никаких оснований для высылки венгерского консула из украинского Берегово нет. "Консул Венгрии в Берегово ничего плохого не сделал, - сказал он, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев в четверг потребует от венгерского консула покинуть страну. - Это [дипломат выдавал паспорта этническим венграм] не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного. В дипломатических представительствах Венгрии, находящихся на Украине, все осуществляется по закону. Поэтому я не вижу причин отзывать консула из Берегово".



"Если в Киеве примут решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же, безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины", - добавил Сийярто.



Поводом для обострения украинско-венгерских отношений стал видеоролик, снятый в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области. На нем запечатлена выдача венгерских паспортов, как утверждается, жителям Закарпатья. В среду глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что 4 октября министерство направит Венгрии ноту о высылке консула из Берегово.

