Цена на нефть поднялась выше 86 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли, впервые с ноября 2014 года преодолев рубеж в 86 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 3 октября.



Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:40 по Киеву вырослана $1,89(2,23%) – до $86,69 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $1,49(1,98%) – до $76,72за баррель.



Отметим, что цены на нефть растут несмотря увеличение запасов "черного золота" в США. Согласно данным американского министерства энергетики, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 7,975 млн баррелей, до 403,964 млн баррелей. Это рекордные темпы подъема показателя с начала текущего года.

