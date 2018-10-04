Вышел трейлер документального фильма о Бобе Марли

Стриминговый сервис Netflix готовит серию документальных фильмов Переизданное, посвященных культовым музыкантам 20 века. Первая лента расскажет историю покушения на легендарного музыканта Боба Марли.



Трейлер фильма был опубликован в YouTube. Выход самого фильма на экраны состоится 12 октября 2018 года.



Как известно, в декабре 1976 года на Боба Марли было совершено покушение в его собственном доме в Кингстоне. Неизвестные стреляли в него, его жену и менеджера. Инцидент произошел за несколько дней до важного концерта.



Скончался Марли в 1981 году, причем смерть его так и осталась загадкой. На этот счет существует множество версий, однако ни одна не подтверждена.





