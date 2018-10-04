Питьевая вода - простое решение проблемы с циститом

Некоторые инфекции мочевыводящих путей трудно поддаются лечению, что грозит рецидивами. Но недавно медики поняли, как сократить частоту рецидивов у женщин. По их словам, объем потребления жидкость играет ключевую роль. Так, если каждый день выпивать достаточно воды, то состояние значительно улучшится, пишет "Ремедиум".



Это доказывает эксперимент с участием 140 женщин, находящихся в пременопаузе. У женщин периодически отмечалось обострение цистита (более трех эпизодов в год). Изначально все женщины в день употребляли не более 1,5 литра жидкости. В рамках эксперимента некоторые женщины увеличивали этот объем на 1,5 литра, а остальные не меняли режим. Период наблюдения за женщинами составил год.



Выяснилось: увеличение потребляемого объема воды позволило сократить число обострений цистита за год (показатель упал с 3,2 эпизода до 1,7 эпизода). Как результат, женщины стали реже применять антибиотики. А это снижает риск развития устойчивых бактериальных инфекций.

