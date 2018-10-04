Ученые запретили женщинам есть бургеры и хот-доги

Дело в том, что обработанные мясные продукты повышают риск рака груди, отмечает The Daily Mail. К слову сказать, ранее проводившиеся исследования уже связывали потребление обработанных мясных продуктов с развитием рака поджелудочной, простаты и кишечника.



В рамках последнего исследования все внимание было приковано к случаям развития рака груди. И исследователи не выявили связи между потреблением необработанного красного мяса и болезни, чего не скажешь об обработанных мясных продуктах. Последние повышали риск рака на 9%. В связи с этим эксперты не рекомендуют потреблять более 70 граммов таких продуктов в день (эквивалентно половине бургера или одной сосиске).



Специалисты обвиняют во всем пищевые добавки, в частности те, что дают обработанным мясным продуктам характерный розовый цвет. Также негативно влияют насыщенные жиры, холестерин и гем - особый тип железа, который можно найти в белковых продуктах животного происхождения.

