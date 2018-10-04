Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в украинской армии и полиции

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в устав Вооруженных сил Украины, который предусматривает изменение приветствия военнослужащими.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон, проект которого был внесен президентом страны, проголосовали 271 народных депутата на пленарном заседании парламента четверг.



Законом вносятся изменения в устав Вооруженных сил Украины. Согласно ним, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".



В настоящее время устав ВСУ предусматривает, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравия желаю, товарищ", добавляя в конце воинское звание.



Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".



Ко второму чтению законопроекта приветствие "Слава Украине!" нардепы распространили и на Национальную полицию.



Так, внесены изменения в закон о Нацполиции, согласно которым, на приветствие и прощание "Слава Украине!" руководителя или старшего по званию строй будет отвечать "Героям слава".



Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

