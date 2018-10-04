Рада продлила действие особого статуса отдельных районов Донбасса

Верховная Рада приняла президентский законопроект №9153 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.



Целью его принятия является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады путем внесения изменения в статью 1 Закона Украина "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".



"(Принятие законопроекта обусловлено необходимостью - ред.) сохранить и при необходимости усилить международный санкционный режим, введенный с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины; создать необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН", - говорится в пояснительной записке к документу.

