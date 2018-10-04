Консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон-грата

Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, сообщает Министерство иностранных дел Украины.



Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, Э.Кешкеню была вручена нота "с информацией о том, что, согласно ст.23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов".



"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздерживаться от любых недружественных шагов в отношении Украины, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - сказано в сообщении министерства.



В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев рассматривает граждан Украины венгерского происхождения "как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами" и призвали к этому же наших венгерских партнеров.



Как сообщалось, 3 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украина в четверг, 4 октября, направит ноту венгерской стороне о необходимости покинуть территорию Украины консулу Венгрии в г.Берегово.



"Я предложил Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии – ИФ) его отозвать, у него есть дипломатическая неделя. Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет, то мы завтра передадим ноту венгерской стороне о том, что он должен оставить свою работу в Украине, соответственно и страну", - сказал министр.



П.Климкин уточнил, что высылать силой дипломата никто не намерен. "Он покинет страну, конечно же, сам", - пояснил министр.



Министр добавил, что венгерская позиция была предсказуема.



Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.



Министр иностранных дел Украины обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в г.Берегово Закарпатской области, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.



27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.



"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - сказал Ю.Луценко журналистам.



Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".



Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

