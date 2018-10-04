Рада просит ввести санкции против учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne"

Верховная Рада рекомендует Совету национальной безопасности ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление (№9157) поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.



Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".



Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

