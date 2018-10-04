В мэрии Киева депутата Гусовского избили и облили зеленкой

В четверг, 4 октября, в здании мэрии Киева главу депутатской группы "Киевская Команда" Сергея Гусовского (недавно со скандалом был исключён из Самопощи после обвинений в коррупции) облили зеленкой.



Как видно на видео, неизвестные попросили политика прокомментировать "коррупционные дела", а именно "почему он отвел землю своему однопартийцу". Гусовский ответил: "А почему бы и нет?!" После чего его облили зеленкой, а в него полетели предметы, скорее всего, яйца, После этого его вынесли из здания мэрии. Также нападавшие сказали ему: "А музей на Почтовой будет и без тебя".



На странице Нацкорпуса в Facebook вскоре после нападения также появилась информация о Гусовском, которого здесь обвиняют в коррупции и присвоении памятников архитектуры по адресу Бассейная 1/2, здание которого чиновник, как заявляют националисты, забрал под офис.

