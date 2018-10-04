В Украине распространенность курения снизилась на треть - МОЗ

С 2010 года распространенность курения в Украине среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%.



В Украине с 2010 года распространенность курения среди взрослых снизилась на 20%, а среди подростков - почти на 40%. Об этом заявила представитель Минздрава Екатерина Рымаренко на конференции сторон рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) в Женеве, сообщает в четверг, 4 октября, пресс-служба Минздрава.



"В течение последних десяти лет Украина достигла значительного прогресса во внедрении РКБТ ВОЗ, что доказывают результаты последних исследований. С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%", - доложила Рымаренко.



При этом она отметила, что сейчас нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагрева.

