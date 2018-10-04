Лобода объяснила необычное имя своей второй дочери

Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему назвала свою дочь Тильдой. В интервью изданию Wday.ru она призналась, что два месяца не могла определиться с именем для девочки.



"Имя Евангелина означает "благая весть", и моя Евочка полностью этому соответствует. А с Тильдой все было иначе. Мне нравилось это имя. И я думала, что, если родится девочка, обязательно назову ее так", - отметила артистка.



По мнению Лободы, имя "Тильда" заключает в себе определенную тайну.



"В этом имени много силы и тайны, как и в моей малышке. Я уже сейчас вижу, что растет диковинный цветок", - заявила певица.

