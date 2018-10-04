Новая функция в почте Google вызвала споры

Компания Google добавила новую функцию, которая завершает предложения в электронных письмах пользователей. Многих это нововведение обескуражило, в то время, как другие пришли в восторг и назвали его полезным. О деталях функции сообщается в блоге компании.



Изначально Smart Compose предлагает пользователям автоматический набор простых ответов, как приветствия и слова благодарности. Однако со временем алгоритм изучает переписку пользователя и начинает предлагать "более умные" варианты.



При этом доступна опция выбора вариантов при помощи нажатия клавиш. Разработчики функции заявили, что идеальным временем для ответа является 100 миллисекунд - в этом случае пользователь не заметит подвисания.



Реакция на функцию оказалась разной. Так, одни назвали новшество "умным и полезным". Других же его возможности испугали.



"Почему обновленный Gmail пытается завершить мои предложения? Это устрашающе", - отметила пользовательница Рейчел Лукас.



Причем, особенно обеспокоились специалисты в области информационных технологий.



"Объем данных, которые Smart Compose отправляет на сервер, ошеломляет. Он не только отправляет имена, темы писем, их содержание, он отправляет логи, когда вы в последний раз вводили ключи в текстовое поле", - прокомментировал нововведение программист Сэм Сэффрон.

