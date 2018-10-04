Дуда: решение в отношении американской военной базы в Польше принято

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что по его информации решение о строительстве американской военной базы в Польше и размещения постоянного военного контингента США в стране уже принято. Об этом он сообщил в интервью Polsat News, передает УНН.



"... решение о постоянной дислокации американских военных в Польше - принято, в Белом доме обсуждают только технические моменты", - сообщил он.



Президент Польши также подчеркнул, что база может появиться в Польше не ранее чем через год-два.



Дуда отметил, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и служить сдерживающим фактором для России.



"Я себе не припомню, чтобы Россия когда-нибудь решилась атаковать страну, в которой есть американские военные", - подчеркнул Дуда.

