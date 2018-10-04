Готовность к отопительному сезону составляет 99,4% - Зубко

Готовность к отопительному сезону в Украине составляет 99,4%. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время селекторного совещания, передает корреспондент УНН.



"99,4% на сегодня страна технически готова", - отметил министр.



По его словам, решение о подключении тепла будут принимать органы местного самоуправления, как и решать проблемные вопросы теплоснабжения на объектах инфраструктуры.



При этом заместитель министра инфраструктуры Эдуард Решитняк добавил, что не готовы к началу отопительного сезона только 90 жилых домов по всей стране - там осталось решить технические вопросы. Готовность школ, детсадов и больниц к пуску тепла сейчас составляет 99,8%.



Также он уточнил, что на подготовку к отопительному сезону было использовано 11,4 млрд грн. Из них около 7,7 млрд грн ушло на дороги, а около 4 подготовку сетей к подключению тепла.

