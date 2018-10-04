Ученые развеяли миф о пользе вина

Исследователи из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе развеяли миф о полезности вина. Об этом сообщает MedicalXpress.



Проанализировав данные нескольких исследований влияние вина на организм, ученые пришли к выводу, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.



В исследования приняли участие около 400 тысяч человек в возрасте 18-85 лет.



Малые дозы вина уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но повышает возможность возникновения рака. Хотя увеличение смертности зафиксировано у людей старше 75 лет, риск развития злокачественных опухолей у людей 25 лет, также возрос.

