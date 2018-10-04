Создатель Ганнибала Лектера напишет первую за 13 лет книгу

Писатель Томас Харрис, создавший одного из самых популярных маньяков литературы, а позже и кино Ганнибала Лектера, выпустит первую за 13 лет книгу.



Как передает The Guardian, у романа пока нет названия, однако контракт на его создание был подписан еще в 2004 году вместе с контрактом на выпущенную в 2006 году книгу «Ганнибал: Восхождение».



Новая книга увидит свет в мае 2019 года, выйдя в издательстве William Heinemann. Отмечается, что это будет самостоятельное повествование, и Ганнибала Лектера в нем не будет — для Томаса Харриса произведение станет первым за 40 лет, не связанным со знаменитым людоедом.



Ганнибал Лектер фигурирует в книгах Харриса «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение». Наиболее узнаваемый кинообраз Лектера воплотил на экране Энтони Хопкинс в экранизации «Молчания ягнят».

