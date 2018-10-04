Новая Зеландия ввела штраф за отказ показать телефон на таможне

Новая Зеландия ввела штраф за отказ показать телефон на таможне

Власти Новой Зеландии обязали путешественников, которые откажутся предоставить таможенникам свой телефон для осмотра, заплатить штраф в размере 5000 местных долларов (около $3200).

Согласно правилам, вступившим в силу на этой неделе, должностные лица получили право требовать от приезжих разблокировать телефон для осмотра. В случае отказа гаджет могут изъять и даже конфисковать, сообщает CNN.

По мнению властей Новой Зеландии, подобное нововведение вызвано необходимостью, поскольку в настоящее время запрещенная информация хранится и передается, как правило, в электронном виде.

С другой стороны, местные правозащитники видят в принятом законе посягательство на частную жизнь.

"Современные смартфоны содержат большое количество конфиденциальной информации, включая электронные письма, сообщения, медицинские записи, личные фотографии и очень личные фотографии", – говорится в заявлении новозеландского Совета за гражданские свободы.