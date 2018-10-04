Пенсионная реформа забрала у Путина 17% рейтинга

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился на 17% - до уровня 2013 года.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре "Левада-центром".



Согласно данным исследования в сентябре 2018-го только 58% россиян одобряли деятельность главы государства, и по сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент «совсем не заслуживает доверия».



Впервые за последние годы, согласно опросу, в России уровень доверия армии оказался выше, чем президенту – 66% опрошенных заявили, что российская армия "вполне заслуживает доверия", и лишь 10%, что "совсем не заслуживает". ФСБ и спецслужбам доверяют 50% опрошенных россиян (в 2012 году таких было 33%), церкви – 48%, благотворительным организациям – 38%, СМИ и полиции - по 31%.



Социологи зарегистрировали падение рейтинга Путина после решения российского правительства повысить возраст выхода на пенсию. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет. Этот закон также был принят Госдумой и подписан президентом.



Опрос проведен 20 – 26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

