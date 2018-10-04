Венгрия решила выслать консула Украины в ответ

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает УНН со HVG.hu.



По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ему, что у консула есть 72 часа для того чтобы оставить Венгрию в качестве пропорциональной ответа.



"Хотя мы хотим видеть нашего соседа демократическим, но наша внешняя политика не приносит положительных результатов. Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.



Как сообщал УНН, Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен покинуть территорию государства в течение 72 часов.



Напомним, в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

