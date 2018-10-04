Заробитчан будут лишать субсидии из-за неуплаты налогов в Украине

Семьи граждан Украины, которые находятся за границей более двух месяцев, но не уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ), могут остаться без субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства социальной политики в четверг, 4 октября.



"Если человек проживает более 60 дней за границей и при этом она не платит единый социальный взнос, не платит налог на доходы физических лиц в Украине, то такой семье может быть отказано в назначенные субсидии", – сказал министр социальной политики Андрей Рева.



Министр пояснил это тем, что такие люди как правило живут и работают за рубежом. "Логично предположить, что они оказывают определенную материальную помощь другим членам домохозяйства", – сказал Рева.



Вместе с тем, право на субсидии сохраняется за теми, кто находится за границей с целью обучения, лечения или же как турист.



"Если граждане выехали за границу на лечение, на обучение, пребывание граждан за границей никоим образом не влияет на назначение субсидий", – добавил министр.



Также Рева отметил в эфире Радио НВ, что в Польшу уехало наибольшее количество украинских заробитчан – около двух миллионов, из них только один миллион официально трудоустроены.



По его словам, только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы и у них не идет страховой стаж. Поэтому после возвращения в Украину они будут иметь трудности с пенсионным обеспечением.



Рева отметил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Однако, несмотря на два миллиона заробитчан в Польше профильные министерства Украины и Польши до сих пор не заключили соответствующего соглашения.



Министр соцполитики выразил надежду, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года. Это исключит случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.

