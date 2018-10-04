Генсек НАТО обвиняет Россию в безответственном поведении, подрывающем мировой порядок

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что Россия ведет себя безответственно и пытается подорвать нормы международного права и институты.



"Россия должна прекратить свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешаться в выборы и масштабные кампании по дезинформации", - приводит "Блумберг" слова Й.Столтенберга из электронного письма.



"Союзники НАТО выражают солидарность с решением нидерландских и британских властей призвать к ответственности Россию за ее вопиющие попытки подорвать нормы международного права и институты", - подчеркнул генсек НАТО.



Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери и о крушении авиалайнера MH17 на Украине.

