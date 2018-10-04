Сборная Португалии отстранила Криштиану Роналду от матчей после обвинений в изнасиловании

Капитан сборной Португалии и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду в матче Лиги наций против Польши 11 октября и в товарищеской встрече с Шотландией 14 октября.



Решение приняли после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании, возбужденное против Роналду, сообщает Associated Press.



Португальское издание O Jodo также утверждает, что Роналду пропустит матчи против Польши и Италии в Лиге наций, которые пройдут в ноябре.



28 сентября немецкий Der Spiegel опубликовал рассказ 34-летней американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что Криштиану Роналду изнасиловал ее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. В октябре полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела в отношении Роналду.

