ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Twitter в четверг, 4 октября.



"ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова", - написал Чиков.



В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.



В комментарии ТАСС Чиков уточнил, что ЕСПЧ увязал жалобу Сенцова с делом "Украина против России" об аннексии Крыма".

