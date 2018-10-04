В Украине в ближайшие сутки будет по-осеннему тепло

В Украине в ближайшие сутки, 5 октября, сухую погоду будет определять антициклон, сформировавшийся в прохладной воздушной массе, которая охватит всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков в Украине не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме крайнего юга и востока), а в западных областях местами и в воздухе, ожидаются заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла, на высокогорье Карпат 5-10°.



В Киеве 5 октября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 октября самая высокая температура днем была 26,3° в 1929 и 1966 годах, самая низкая ночью -2,7° в 1939 году.



В Украине 6 октября без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м с.



Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5° ( в Крыму 5-10° тепла); днем 15-20° тепла.



В Киеве 6 октября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на почве возможны заморозки 0-2°, днем 17-19°.

