Волкер: Россия должна отменить бутафорские незаконные выборы в ОРДЛО

Украина продолжением особого статуса отдельных районов Донбасса выполняла свою часть по имплементации Минских соглашений - теперь пришло время России выполнять свои обязательства. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.



"Поздравление Петру Порошенко, Андрею Парубию и Верховной Раде с продолжением особого статуса. Это важный шаг. Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России. Разочарованный тем, что некоторые основные политические деятели не поддержали этот важный шаг", - написал Волкер в своем аккаунте в Twitter.



По его словам, Украина уже неоднократно выполняла свою часть по имплементации Минских соглашений, теперь Россия должна выполнять свои обязательства - включая прекращение огня, вывод иностранных боевиков и оборудование и незаконных вооруженных формирований, а также обмен заложниками.



"Россия также должна отменить бутафорские незаконные выборы в контролируемых ею Донецке и Луганске - их проведение полностью противоречит Минским соглашениям. Пришло время для мира в Украине", - подчеркнул спецпредставитель.

