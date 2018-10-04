"Укрзализныця" планирует завершить монтаж эстакады в аэропорт "Борисполь" до ноября

"Укрзализныця" планирует завершить монтаж эстакады над трассой Киев-Харьков на новом направлении с центрального ж/д вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" до конца октября.



"На этой неделе начали монтировать эстакаду над трассой Киев-Харьков - до конца октября планируем монтаж завершить", - написал на своей странице в Facebook и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.



По его словам, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом идет по графику.



30 сентября было смонтировано первое из восьми пролетных строений железнодорожной эстакады длиной 34,2 м. Монтаж второго планируется выполнить до 7 октября.



Также по данным компании активно ведется строительство платформы для поездов в аэропорту, зоны ожидания на конкорсе и платформы около 14-го пути центрального железнодорожного вокзала.



Как сообщалось, "Укрзализныця" прогнозирует перевозить по маршруту Киев-Международный аэропорт "Борисполь" около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.



Согласно расчетам "Укрзализныци", при цене билета 80 грн проект окупится в течение 10 лет, но не исключается повышение стоимости проезда в зависимости от спроса на услугу, а также от факторов, негативно влияющих на ее себестоимость.



Поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт будет доезжать ориентировочно за 40 минут с остановками на станциях "Выдубичи" и "Дарница".

