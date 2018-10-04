В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.



"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс в четверг журналистам.



Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.



Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких "российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге". Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Дж.Демерс.



"Наше сегодняшнее обвинение включает в себя некоторых из тех российских агентов, которых поймали в Гааге, а также их коллег в Москве", добавил Дж.Демерс.



В Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bear.

