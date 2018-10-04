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- В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки
В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки
Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.
"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс в четверг журналистам.
Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.
Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких "российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге". Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Дж.Демерс.
"Наше сегодняшнее обвинение включает в себя некоторых из тех российских агентов, которых поймали в Гааге, а также их коллег в Москве", добавил Дж.Демерс.
В Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bear.