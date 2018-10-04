"Газпром" назвал дату, когда заработает "Северный поток-2"

"Газпром" готов начать поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" с 1 января 2020 года



Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума ,сообщает "Интерфакс".



Миллер также заявил, что, по его мнению, "Европа нуждается в "Северном потоке-2"". По его словам, это подтверждает длительная работа "Северного потока-1" с превышением его плановой мощности.



"Европейский рынок для СПГ ("сжиженный природный газ" - ред.) является "последним прибежищем", трубопроводный газ всегда будет выигрывать на нем", - отметил Миллер.



Газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.



Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

