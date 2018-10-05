В Киеве горячая вода в домах появится не ранее, чем через две недели

В Киеве через две недели обещают восстановить горячее водоснабжение. Такой вывод можно сделать из заявлений профильного заместителя мэра Киева Петра Пантелеева, сообщает "Украинская правда". По словам чиновника, горячая вода появится после заключения мирового соглашения с НАК "Нафтогаз", а это возможно только после 10 октября.

"Мы сможем подписать это мировое соглашение после суда, и тогда – возобновить поставки горячей воды и начать отопительный сезон", - отметил Пантелеев.



Он добавил, что текст мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" уже наработан, сейчас его согласовывают все заинтересованные стороны.



Как объяснила пресс-секретарь Пантелеева Юлия Грамотная, после решения суда "КП "Киевтеплоэнерго" сможет подписать договора на поставку газа. "На 10 октября запланирован суд. Если заседание не перенесется, надеемся, что 10 октября будет решение суда. Оно позволит подписать договора на поставку природного газа, и только после этого мы получим газ и сможем разворачивать систему теплогенерации, прогревать систему", - сказала Грамотная.



На просьбу уточнить, когда могут быть подписаны договора на поставку газа, она сказала: "В течение 2-3 дней (после решения суда)". Грамотная также напомнила, что на запуск системы теплогенерации Киева нужно минимум 5 дней.



Таким образом, по меньшей мере, до 17 октября киевляне еще будут без горячей воды.

