В Раде зарегистрировали законопроект об отмене решения по санкциям против каналов 112 и NewsOne

Нардепы от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Нестор Шуфрич предлагают отменить принятое сегодня решение парламента касаемо санкций против телеканалов 112-Украина и NewsOne. Об этом речь идет в зарегистрированном ими проекте постановления № 9157-П.



По мнению депутатов, проект постановления № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" приняли с нарушениями норм регламента, в частности касательно того, кто должен был зарегистрировать в парламенте законодательный акт по результатам анализа петиции. Также Вилкул и Шуфрич указали, что некоторые нардепы имели замечания по тексту проекта постановления.



Ранее сообщалось, что член парламента Великобритании, глава группы дружбы с Верховной Радой Украины и многолетний глава комитета по вопросам СМИ Джон Уиттингдейл не поддерживает никакие санкции против телеканалов и будет лично разбираться в ситуации вокруг 112 канала и NewsOne.



Об этом он сообщил в ответ на обращение к нему телеведущей Надежды Сасс, находящейся сейчас в Лондоне.



Будучи проинформированным о принятии Верховной Радой постановления о санкциях против указанных электронных СМИ, Уиттиндейл подчеркнул, что выступает принципиальным противником таких мер против любых телеканалов. Британский депутат отметил, что ему требуется более детальная информация, которую он надеется получить в ближайшее время, но он в целом осуждает любые формы цензуры и считает свободу СМИ неотъемлемым условием обеспечением свободы всего общества.



