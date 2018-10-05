ЕАЭС заинтересован в соглашении об экономическом партнерстве с ЕС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) до сих пор заинтересован в соглашении об экономическом партнерстве с Евросоюзом. Об этом сообщила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.



"С Китаем подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Это соглашение непреференциального характера - не о зоне свободной торговли, но это очень важное соглашение. По сути дела, которое выстраивает начала диалога об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Не скрою, мы в свое время думали, что первым, с кем мы сможем подписать такое соглашение, будет Европейский союз. И мы до сих пор очень заинтересованы в таком соглашении между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом", - сказала она на пресс-конференции "Экономика доверия и дипломатия бизнеса: от Атлантического океана - до Тихого" в преддверии XI Евразийского экономического форума, который пройдет в Вероне 25 и 26 октября.



Ранее 17 мая на площадке Астанинского экономического форума состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Оно направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Китаем, однако не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров.



Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что это соглашение станет фундаментом евразийского партнерства и позволит обеспечить прозрачность и предсказуемость бизнеса как КНР, так и ЕАЭС.



"Мы выражаем сожаление, что у нас нет такого активного трека с правительствами европейских государств и Европейским союзом. Именно поэтому мы в Вероне очень часто говорим о том, что нам надо строить не просто большую Европу или большую Азию - различные проекты, а нам надо строить большую Евразию от Атлантики до Тихого океана", - отметила Валовая.

