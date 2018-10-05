Число суицидов среди детей и подростков снизилось в России в 4 раза

Минздрав России отметил снижение количества суицидов среди детей и подростков в четыре раза. Об этом в четверг сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью "Вести FM".



"У нас за последние годы в 4 раза снизился процент суицидов среди детей и подростков. Это благодаря тому, что мы с министерством образования активно работали", - сказала министр.



Она отметила, что в России на базе института имени Сербского создан "антисуицидальный центр".



"Разработаны методики, которые через академию образования и через Минобр мы уже внедрили в российских школах. Причем это и памятки, и специальные занятия для учителей, это незаметно как бы встроенные и выверенные психологические знания на уроках ОБЖ", - уточнила Скворцова.

