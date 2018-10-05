Дещица обратился к главреду польской газеты по поводу интервью с Пушилиным

Посол Украины в Польше Андрей Дещица обратился к главному редактору польской газеты "Речь Посполитая" с письмом, в котором изложил свою обеспокоенность и разочарование в связи с публикацией на страницах издания интервью с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.

"Не могу согласиться с разрешением уважаемой редакции на распространение точки зрения представителей преступной идеологии, поддерживающей и легализующей оккупацию и насильственное изменение государственных границ", - говорится, в частности, в тексте письма на имя главреда "Речи Посполитой" Богуслава Хработы от 4 октября, скан-копию которого Дещица опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.



Ранее стало известно, что в Польше вышло интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным об убийстве Александра Захарченко и мирных переговорах. Об этом сообщает проправительственная газета "Rzeczpospolita".



В начале разговора автор материала Руслан Шошин интересуется у Пушилина об исполнителях убийства Александра Захарченко. В ответ глава ДНР обвинил во взрыве украинские спецслужбы и добавил, что Киев всячески саботирует любые мирные переговоры.



"Киев всячески саботирует мирные переговоры. Украинские власти решили сыграть на время. За последние три года ни один из постулатов, включенных в минские соглашения, не был реализован", - заявил он.



Также журналист попросил прокомментировать утверждение, что "кремлевские марионетки сидят в Донецке и Луганске, и не принимают никаких решений без согласия России".



"Сегодня мир, вероятно, не сомневается, что российская армия уже несколько лет присутствует на Донбассе", - сказал журналист.



На это Пушилин ответил, что "если бы на Донбассе была русская армия, то ситуация была бы совсем другой".



"Киев держится далеко от места, где действительно русская армия. Я имею в виду Крым. Если бы на Донбассе была русская армия, ситуация была бы совсем другой. Мы действительно хотели, чтобы это произошло в 2014 году. К сожалению, должны были взять оружие в руки те люди, которые работали на местных фабриках и шахтах. Украина понесла большие убытки и решила объяснить свое поражение присутствием батальонов русской армии на Донбассе ", - заявил Пушилин.



Также глава ДНР в разговоре с польским журналистом заявил, что их аналитики продумают варианты дальнейшего развития событий, если минские договоренности потеряют силу.

