Disney снимет фильм на основе мультфильма "Лило и Стич"

Киностудия Disney решила снять полнометражный фильм на основе мультфильма "Лило и Стич", который рассказывает о приключениях маленькой девочки и инопланетного существа.



Как сообщает The Hollywood Reporter, к производству фильма компания привлечет Дэна Лина и Джонатана Айриха, которые работали над адаптацией "Алладина".



Сценарий для картины напишет Майк ван Уосу. О дате выхода, актерах, а также других подробностях проекта не сообщается.



Режиссерами и авторами сценария оригинального мультфильма, вышедшего в 2002 году, выступили Дин ДеБлойс и Крис Сандерс, которые позже получили известность благодаря работе над мультфильмом "Как приручить дракона".







