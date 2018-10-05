Почему мужчины умирают раньше женщин

Статистика говорит о том, что женщины отличаются большей продолжительностью жизни. И специалисты Калифорнийского университета выяснили, в чем секрет. Оказывается, все дело в эстрогене, который оберегает клетки тела женщины от старения.



Уровень эстрогена и длина теломеров связаны, считают эксперты. Теломеры - это защитные участки на концах хромосом. По мере старения они укорачиваются. Чем короче теломеры, тем больше биологический возраст организма. И женские теломеры укорачиваются медленнее мужских.



Женский гормон повышает активность соединения, способного удлинять теломеры. К тому же, высокий уровень гормона помогает поддерживать сердечно-сосудистую и костную системы в хорошем состоянии. Плюс, мужчины умирают раньше из-за вредных привычек - курения и употребления алкоголя.

