Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк

На 45-м году внезапно ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.



Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.



Воспитанник николаевского баскетбола Григорий Хижняк четыре раза побеждал в чемпионате Украины в составе "Будивельника" и "Киева". В 2001 году украинец стал чемпионом Литвы в составе "Жальгириса".



В начале 2000-х Хижняк был одним из лучших центровых Европы. Кроме Украины и Литвы также выступал в чемпионатах Испании, Греции и России.



Григорий Хижняк выступал в составе национальной сборной Украины по баскетболу. После завершения игровой карьеры работал в "Будивельнике".



