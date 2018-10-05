«Интер» покажет встречу самых именитых боксеров мира

В субботу, 6 октября, в 22:30 на телеканале «Интер» состоится премьера специального проекта «Праздник большого бокса», посвященного 56-му конгрессу Всемирного боксерского совета (WBC). Впервые в истории это значимое спортивное событие проходило в Украине: с 30 сентября по 5 октября Киев стал столицей мирового бокса. Конгресс собрал более 700 участников из 160 стран мира.

Среди гостей конгресса – бывшие и действующие чемпионы мира: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Тони Беллью, Владимир и Виталий Кличко, Александр Усик, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Марко Антонио Баррера, Адонис Стивенсон, Рикки Хаттон и многие другие. Легендарные боксеры встретились вместе вне ринга. Вместо боксерских перчаток – деловые костюмы, вместо титульных поединков – серьезные разговоры. Участники мероприятия обсуждали планы и разрабатывали перспективы развития WBC – одной из самых престижных мировых боксерских организаций.

«Принимать такое мероприятие – очень почетно, – комментирует руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Это даст Украине новый виток в развитии профессионального бокса. Добиться проведения конгресса именно в Киеве было сложно, ведь места проведения таких событий расписаны на несколько лет вперед. Масштабы мероприятия впечатляют: к нам в гости приехало все созвездие мирового бокса!»

Стать свидетелями этого праздника большого бокса смогут и украинские телезрители.

«В эфире «Интера» в программе «Праздник большого бокса» зрители смогут увидеть известных боксеров с другой стороны, – рассказывает Роман Кадемин. – И убедиться, что они не только бьют друг друга по лицу в ринге. В первую очередь - это личности. Они веселые, энергичные, стильные и с хорошим чувством юмора. Лучшие годы своей жизни эти спортсмены отдают тяжелой работе, и лишь немногие добиваются всемирной известности».







В программе «Праздник большого бокса» – эксклюзивные интервью с Ленноксом Льюисом, Эвандером Холифилдом, Тони Беллью, братьями Кличко и Александром Усиком. Что Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд думают об украинских боксерах? Простил ли Холифилд Майкла Тайсона за то, что он дважды укусил его за ухо во время боя? К кому из наших боксеров присматривается знаменитый промоутер Эдди Херн после подписания контракта с Усиком? Эти и другие интересные подробности из мира бокса – в субботу, 6 октября, в 22:30 на телеканале «Интер».

Кроме того, легендарные боксеры, приехавшие на конгресс WBC, присоединились к благотворительному аукциону «Интер – детям». Стать обладателями эксклюзивных сувениров от Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда и Шона Портера теперь может любой желающий! Также новые лоты предложили братья Кличко. Боксерские перчатки с автографами спортсменов уже сейчас можно выкупить на сайте deti.inter.ua. Как и перчатки с автографом лучшего боксера мира независимо от весовой категории Василия Ломаченко и боксерские перчатки, футболку, фото с автографом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Не упустите шанс стать обладателями уникальных сувениров от настоящих спортивных легенд! Все полученные средства пойдут на ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака.