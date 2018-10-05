Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 12% за год

В сентябре 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 88,9 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба аэропорта.



Количество международных рейсов в сентябре выросло на 9% , а внутренних - на 26%. Наибольшим спросом пользовались рейсы в Стамбул, Киев, Варшаву, Тель-Авив, Батуми, Дортмунд, Катовице, Минск, Тбилиси, Милан.



Как сообщалось, в августе 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 94,7 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



В 2017 году МАХ увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс.чел (в 2016 году этот показатель составил 599,7 тыс. чел). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% (до 900 тысяч человек). В июле 2018 года пассажиропоток составил 104,5 тысяч человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года (87,2 тыс.)



Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.



Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

