Новые члены ЦИК принесли присягу

Новые члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в пятницу, 5 октября, принесли присягу в Верховной раде, сообщает РБК-Украина.



"Клянусь украинскому народу при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан и права на участие в референдуме", - говорится в тексте присяги.

